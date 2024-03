Mister Antonio Conte non poteva scegliere meta più bella per il suo weekend in relax.

Sorridente con la sua famiglia, si è goduto il sole materano in attesa di tornare sul rettangolo verde di gioco.

Tra le bellezze dei nostri Sassi l’ex tecnico di Tottenham, Inter e Juventus non si è negato ai numerosi fan che si avvicinati per un selfie o un autografo.

Voi lo avete visto?