Matera, ancora un’iniziativa per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: i dettagli

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Questore della Provincia di Matera Emma Ivagnes ha partecipato alla presentazione del libro “Emozioni a Colori” della Psicologa e Psicoterapeuta Maura Anfossi, organizzata dal Club di Matera della Associazione Soroptimist International, in sostegno della campagna di sensibilizzazione “READ THE SIGNS”, che mira a riconoscere i segnali di una relazione tossica, allo scopo prevenire ogni forma di violenza.

Il Questore Ivagnes è intervenuta sottolineando l’importanza dello strumento amministrativo dell’Ammonimento, prerogativa del Questore, che consente di incidere in modo rapido ed efficace sulla pericolosità delle persone, in situazioni di violenza domestica o di atti persecutori.