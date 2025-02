Matera ancora una volta protagonista del bel Judo con un momento di alta formazione per ragazzi e Maestri dal Lazio, dalla Puglia e dalla Basilicata. Ecco le foto

Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio si è tenuto a Matera il Raduno Tecnico Nazionale Judo Tradizionale CSEN con il Referente Nazionale M° Massimo Boresta organizzato dal Responsabile Regionale Judo CSEN M° Giulio Martino.

Grande partecipazione che ha visto la presenza di ragazzi e Maestri venire dal Lazio, dalla Puglia e dalla Basilicata.

Grazie al M° Martino, Matera ancora una volta diventa protagonista del bel Judo offendo un momento di alta formazione.

Il M° Martino:

“Sono davvero felice che il M° Boresta abbia scelto per la seconda volta Matera per il Raduno Nazionale, confermando che il lavoro che stiamo facendo come Comitato Regionale e come Dojo sta andando nella direzione giusta.

Ringrazio il M° Franco Penna, Referente Nazionale CSEN per il settore Judo che si è impegnato non poco per garantirci la riuscita del progetto, il Presidente Regionale CSEN Angelo Lacarpia che mi supporta costantemente in tutti modi e soprattutto mi permette di svolgere al meglio il mio mandato dandomi piena fiducia.

Approfitto anche per ringraziare tutte le scuole di Judo del Sud Italia che hanno onorato il nostro invito e i miei ragazzi sempre presenti e con tanta voglia di seguire la via del Judo.

Spero negli eventi futuri di vedere maggiore partecipazione dei Dojo Lucani”.

Ecco le foto degli atleti.