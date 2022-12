Matera, ancora niente lezioni in questa Scuola: chiesto l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito. Questa la situazione

Il consigliere comunale Nicola Casino capogruppo di Forza Italia e il commissario di FI della città di Matera hanno inviato una lettera al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per chiedere un intervento diretto, volto a risolvere la vicenda della sospensione delle lezioni al plesso scolastico di Piazza degli Olmi.

Come si legge in una nota, si tratta di:

“Una vicenda sulla quale il sindaco Bennardi non riesce a trovare soluzioni, nonostante abbia trasferito la sua sede proprio in una scuola, in via Greco, più per ragioni demagogiche che di reale efficacia nel risolvere il problema.

Auspichiamo che solo con un interessamento diretto del Ministro si possa risolvere celermente una questione che sta facendo perdere preziose giornate di lezione a centinaia di bambini, negando il loro diritto all’istruzione”.

