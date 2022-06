Matera: anche questo Comune della provincia si candida a nuova destinazione per il turismo dei lavoratori digitali! Ecco i dettagli

Anche il comune di Tricarico aderisce al progetto HQVillage.

L’assessore Montesano a nome dell’amministrazione comunale ringrazia l’avvocato Filomena Benevento per aver illustrato l’opportunità e per aver già iniziato autonomamente tale percorso:

“Ci auguriamo di poter ospitare presto tanti lavoratori in Smart working, che vorranno vivere per un periodo nel nostro paese per conoscerlo e scoprire le nostre bellezze.

Una buona occasione per coniugare lavoro e turismo“.

I dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)