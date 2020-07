Matera, alloggi per gli studenti: ecco le ultime notizie

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia Matera plaude al lavoro svolto dal Comitato Paritetico di Amministrazione dell’Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario (ARDSU):

“Nei giorni scorsi il Comitato, presieduto da Antonio Zottarelli, ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla individuazione in brevissimo tempo di alloggi per gli studenti nella città di Matera (sede universitaria) nell’attesa che venga completato l’immobile, destinato a tale scopo ancora in fase di riqualificazione.

Un segnale forte, quello di voler immediatamente dotare la città di Matera di una residenza per gli studenti visto il ritardo nell’adeguamento degli immobili individuati e destinati a tale funzione.

Considerando il momento storico che stiamo affrontando l’atto di indirizzo può certamente avere il suo impatto anche nella politica di calmierare i prezzi di mercato, un passo importante quindi che mira a dare pari dignità ed opportunità alle due sedi universitarie della Regione, ponendo sempre al centro le esigenze delle famiglie dei giovani studenti”.

