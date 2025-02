Matera, all’Istituto Minozzi-Festa studenti hanno potuto scoprire in modo pratico e divertente le potenzialità di queste discipline. Il progetto

Sabato 1° Febbraio e Lunedì 3 Febbraio si sono svolti con grande successo i laboratori di orientamento per le carriere STEM presso il plesso “N. Festa” dell’Istituto Comprensivo G. Minozzi – N. Festa di Matera.

L’evento è stato preceduto il 28 Gennaio da una attività di monitoraggio delle soft skill degli studenti attraverso piattaforme multimediali on line.

Il progetto ha visto una straordinaria partecipazione da parte degli studenti delle classi terze, che si sono immersi con entusiasmo nelle attività proposte, dimostrando curiosità e voglia di apprendere.

La giornata di sabato è stata interamente dedicata ai laboratori STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), nei quali gli studenti hanno potuto sperimentare concretamente le applicazioni delle discipline scientifiche e tecnologiche.

Suddivisi in gruppi, i ragazzi hanno partecipato a diverse attività coinvolgenti: dalla programmazione alla robotica, dai giochi alla pubblicità.

Grazie all’uso di strumenti interattivi e metodologie innovative, gli studenti hanno potuto scoprire in modo pratico e divertente le potenzialità del mondo STEM.

Il momento culminante dell’esperienza si è svolto Lunedì 3 Febbraio, con la presentazione dei lavori alla presenza delle famiglie.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità preziosa per condividere con i genitori i risultati delle attività svolte.

Gli studenti hanno raccontato con entusiasmo le loro esperienze, mostrando i progetti realizzati e spiegando le conoscenze acquisite.

Le famiglie, visibilmente soddisfatte, hanno potuto apprezzare l’importanza di queste iniziative per l’orientamento e la crescita personale dei ragazzi.

L’evento è stato realizzato nell’ambito del progetto “Didattica 4P”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU e previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’università (D.M. 65/2023 – Linea di Investimento Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi).

Referente del progetto è Saverio Tarasco, la tutor è Daniela Martinelli, formatrice Valeria Mondella del gruppo Dedalos.

L’iniziativa ha confermato il valore della didattica laboratoriale come strumento efficace per avvicinare i giovani alle discipline STEM, stimolando la loro curiosità e favorendo un apprendimento attivo.

Inoltre ha avuto un grande valore per l’orientamento in uscita, contribuendo a fornire agli studenti strumenti utili per il loro futuro percorso scolastico e professionale.

La dirigente scolastica Alma Tigre, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita delle attività, ringraziando docenti, studenti e famiglie per la loro collaborazione e partecipazione.

Ecco alcune foto del corso.