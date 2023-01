Matera: all’IC Minozzi Festa al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Ecco le iniziative pensate per supportare gli studenti

Il Ministero dell’Istruzione ha definito i dettagli e le scadenze per le iscrizioni al prossimo anno scolastico che potranno effettuarsi esclusivamente online sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle 20:00 del 30 gennaio.

La scelta della scuola è un passaggio importante per ogni famiglia e va sostenuto in modo adeguato.

Per questo motivo l’IC Minozzi Festa di Matera ha progettato un percorso ad hoc per l’orientamento in ingresso alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria.

I plessi saranno aperti in diverse giornate per consentire alle famiglie di conoscere i luoghi, le attrezzature, i laboratori e di conoscere le persone.

Le date degli open days sono le seguenti:

Sabato 14 gennaio h. 10:00 – 12:30: Scuola dell’infanzia Cappelluti, Scuola primaria Cappelluti, Scuola secondaria succursale Cappelluti.

Sabato 21 gennaio h. 10:00 – 12:30: Scuola dell’infanzia Minozzi, Scuola primaria Minozzi.

Domenica 15 gennaio e sabato 28 gennaio h. 10:00 – 12:30 Scuola secondaria N. Festa.

Per ulteriori informazioni consultare il sito al link http://www.icminozzifesta.edu.it/iscrizioni-2023-2024/.

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, l’obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi e le famiglie alla scelta della scuola superiore.

Orientamento e educazione vanno insieme: famiglia, scuola e operatori specializzati sono le principali agenzie formative e orientative del giovane.

L’aiuto alla scelta è basato sulle motivazioni degli allievi, nonché sulle loro caratteristiche e propensioni.

L’orientamento segue anche obiettivi sociali strategici come il contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione.

Per prendere la decisione giusta ed iscriversi ad un percorso di studi corrispondente alle proprie aspirazioni e potenzialità, i ragazzi sono impegnati nel difficile processo di conoscenza di se stessi, dell’ambiente in cui vivono, dei mutamenti culturali e socio-economici in atto, delle diverse offerte formative presenti sul territorio.

Le attività del progetto sono articolate in due moduli:

Modulo 1: CONOSCI TE STESSO, svolto nelle ore curricolari con attività specifiche dai docenti delle diverse discipline;

Modulo 2: CONOSCI L’OFFERTA FORMATIVA DEL TERRITORIO. Si tratta di incontri con dirigenti, docenti e alunni delle scuole secondarie di II grado della città, curati dalla referente per l’orientamento, Daniela Lemma.

Di seguito la locandina con i dettagli.

