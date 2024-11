Matera, all’Archivio di Stato viaggio nella vita quotidiana delle famiglie dell’Età Moderna. I dettagli

L’Archivio di Stato di Matera, in collaborazione con la Rivista Mathera, organizza la Lectio Magistralis “Donna, infanzia e famiglia a Matera in età moderna” della professoressa Angela Carbone, docente di Storia moderna presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Innovazione e Ricerca Umanistica.

L’appuntamento è per Venerdì 15 Novembre alle ore 18:00 presso la Sala conferenze dell’Archivio di Stato in Via Tommaso Stigliani n. 25.

Nell’occasione, saranno anche consegnati i Premi Antros 2023/24 alla Carriera, al miglior articolo e alla miglior tesi di laurea.

I saluti sono affidati al direttore dell’Archivio Pietro Sannelli, l’introduzione a Francesco Foschino, e la consegna dei premi a Sabrina Colandrea e Raffaele Paolicelli.

Nei secoli che hanno traghettato l’umanità dal medioevo all’età contemporanea, comunemente noti come età moderna, la città di Matera ha vissuto imponenti stravolgimenti urbanistici e sociali, che hanno lasciato traccia documentale in preziosi registri, di natura sia ecclesiastica che civile.

Grazie all’approfondito studio di questo inestimabile materiale, dopo anni di ricerche e numerose pubblicazioni, la professoressa Angela Carbone presenta per la prima volta in pubblico a Matera i sorprendenti risultati di questo complesso lavoro di indagine che ha riguardato la città.

Sono presentati temi complessi e illuminanti di demografia storica quali la composizione sociale e lavorativa, la condizione della donna, la struttura delle famiglie, i divari generazionali, lo stato dell’infanzia, la condizione abitativa, fino a informazioni di natura statistica quali l’onomastica (i nomi più diffusi), i mestieri, e curiosi episodi desunti dalle carte processuali.

I risultati della professoressa Carbone sono imprescindibili per comprendere l’evoluzione sociale di Matera e dei suoi rioni Sassi, e rappresentano un punto di partenza irrinunciabile per analizzare le vita quotidiana delle migliaia di persone che hanno abitato la nostra città fra il Seicento e l’Ottocento.

Di seguito, la locandina dell’evento.