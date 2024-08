A Matera al via le riprese della quarta stagione di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore.

La troupe sta girando dal 23 Agosto.

La serie andrà in onda nel 2025.

Ancora non si sa se in primavera o in autunno ma sempre su Rai 1, sempre in prima serata.

Nel cast degli attori di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è riconfermato anche il materano Nando Irene.

Dal 2019 è uno dei personaggi di Imma Tataranni e nel 2024 ha anche interpretato Michele, uno dei protagonisti del film tv La luce nella masseria, scelto dalla Rai per aprire le celebrazioni per i settant’anni della televisione.

Ecco cosa accadrà nella quarta stagione:

La morte di Sara e il possibile coinvolgimento di suo marito nell’omicidio, ha portato Imma a chiedere un periodo di aspettativa dal lavoro, per via della sua partecipazione emotiva.

Ma è improbabile che la procuratrice resti con le mani in mano.

Insieme alla sua fedele amica e cancelliera Diana (Barbara Ronchi), e ovviamente al maresciallo Calogiuri, condurrà indagini non ufficiali per scoprire la verità.

Sul fronte familiare, la figlia di Imma sarà al centro di una sua personale crisi.

Dopo aver lasciato l’università Orientale di Napoli, ha espresso il desiderio di seguire le orme della madre e diventare magistrato.

Questo creerà ulteriore pressione sulla famiglia già in frantumi, poiché Valentina dovrà affrontare il difficile dilemma di prendere una posizione tra i suoi genitori.

Le (poche) anticipazioni rivelano che la quarta stagione porterà nuovi sviluppi anche per quanto riguarda la relazione tra Imma e Calogiuri.

La tensione romantica tra i due è evidente, ma non è chiaro se la loro storia avrà un vero seguito o se si concluderà prima di iniziare.

Ma, oltre ai problemi di cuore e ai misteri personali, Imma dovrà continuare a confrontarsi con i delitti che turbano la città di Matera, come sempre.