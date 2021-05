Matera: al via la raccolta firme per sospendere i brevetti e garantire vaccini a tutti! I dettagli

Sabato 29 maggio 2021, dalle ore 10:0 alle ore 12:30, in Piazza Vittorio Veneto (davanti a Banca Intesa, ex Banco di Napoli), Cgil, Cisl e Uil della provincia di Matera, avendo aderito alla giornata europea dal titolo “Nessun profitto sulla pandemia”, raccoglieranno le firme per sospendere i brevetti e garantire i vaccini per tutti perché:

“• Il Covid – 19 si diffonde a macchia d’olio.

Le soluzioni devono diffondersi ancora più velocemente.

Nessuno è al sicuro fino a che tutti non avranno accesso a cure e vaccini sicuri ed efficaci. Abbiamo tutti diritto a una cura;

• Firma questa iniziativa dei cittadini europei per essere sicuri che la Commissione europea faccia tutto quanto in suo potere per rendere i vaccini e le cure anti-pandemici un bene pubblico globale, accessibile gratuitamente a tutti e tutte”.

