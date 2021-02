Matera, al via la campagna vaccinale anti Covid: ecco tutto quello che c’è da sapere

Lunedì 22 febbraio 2021 avrà inizio la campagna vaccinale anti Covid, che coinvolgerà in primo luogo i cittadini ultraottantenni di Matera.

La vaccinazione si terrà presso l’ospedale Madonna delle Grazie nei due ospedali da campo.

L’accesso è previsto dal pronto soccorso. Si può arrivare con le proprie auto fino all’ingresso delle degli ospedali da campo.

ATTENZIONE: i pazienti saranno contattati direttamente e telefonicamente dall’Asm di Matera.

Non recarsi presso l’Ospedale senza essere stati preventivamente contattati.

Questa procedura a chiamata diretta è stata scelta (solo per gli over ottantenni) per essere sicuri di poter raggiungerli tutti.

Solo al fine di velocizzare l’organizzazione in presenza ed evitare assembramenti si invita a precompilare il modulo di consenso sulla vaccinazione e portarlo già compilato e firmato.

Modulo che sarà comunque presente presso le tende dell’Ospedale di Matera.

E’ possibile scaricare la domanda QUI.a

