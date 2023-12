Matera: al via il primo torneo della nuova disciplina sportiva che sta spopolando dappertutto in Italia! I dettagli

È iniziato in queste settimane il primo Winter Padel Matera, torneo dedicato a tutti gli appassionati della nuova disciplina sportiva che sta spopolando dappertutto in Italia e che nella città dei Sassi, da qualche mese, può essere praticata nella nuovissima struttura di viale delle Nazioni Unite 28 grazie all’iniziativa del Centro Sportivo Padel Matera.

Oltre dieci weekend già previsti e la possibilità di andare anche oltre, grazie ad una partecipazione oltre ogni previsione per il torneo organizzato dalla Padel Matera in collaborazione con il Comitato di Matera del Centro Sportivo Italiano, il Circolo Tennis Matera e il Tennis Club Matera.

Il presidente Danino Martinelli e Antonio Conterosito, hanno fortemente voluto iniziare con una competizione di ottimo profilo e, soprattutto, dividendo i partecipanti in relazione al livello di prestazioni e capacità, per uno sport nuovo, ma che ha raccolto la partecipazione di tantissimi nuovi appassionati, di tutte le età.

Così, la scelta di dividere la competizione in:

Livello Base,

Livello Intermedio e Livello Esperto.

Così da poter portare il livello di competitività dei partecipanti a livellarsi, costruendo un torneo divertente e avvincente sin dalle prime battute.

Le gare si disputano sul nuovo campo di via delle Nazioni Unite 28 ogni weekend dal venerdì alla domenica, con gironi all’italiana che designeranno poi le squadre che prenderanno parte alla fase finale, verosimilmente prevista nel mese di marzo.

Le coppie iscritte sono in totale 24, divise in 10 per il livello Base, 8 per il livello Intermedio e 6 per il livello Esperto.

Ben 48 partecipanti alla prima edizione di una manifestazione di Padel a Matera è un ottimo risultato, che trova un riscontro positivo da parte del presidente, Danino Martinelli.

Spiega il presidente del Centro Sportivo Padel Matera, Danino Martinelli:

“È stata una bella sorpresa poter contare su un numero così importante di partecipanti.

Abbiamo deciso di dividere le categorie per poter permettere a tutti di divertirsi contro avversari di un livello simile o uguale e aumentare la competitività della manifestazione.

Siamo molto soddisfatti della partecipazione.

In questi primi mesi abbiamo riscontrato una grande richiesta di Padel a Matera e questo ci ha permesso di realizzare il primo Winter Padel con tanti appassionati.

Io e Antonio Conterosito, assieme al Centro Sportivo Italiano Matera, al Circolo Tennis Matera e al Tennis Club Matera crediamo che questo sia solamente l’inizio e l’attività sarà sempre un crescendo di partecipazione e eventi”.