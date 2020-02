Matera: al via il monitoraggio dei torrenti grazie a questo progetto! Lezioni, sopralluoghi…

Si è svolta, a Matera, la parte conclusiva del progetto “Okkio all’acqua”, promosso dal Gruppo Volontari per l’Ambiente di Matera di Legambiente e finanziato dai progetti di comunità per Matera 2019.

Il progetto è nato con l’obiettivo di incrementare:

la consapevolezza della fragilità del territorio;

la partecipazione dei cittadini al controllo e alla conoscenza degli eventi naturali estremi.

Dopo aver incontrato studenti del liceo artistico e del liceo scientifico per lezioni e sopralluoghi sui luoghi a maggior rischio idraulico ed idrogeologico, il Gruppo volontari per l’Ambiente di Matera ha realizzato tre idrometri, due dei quali sono stati posizionati ed attivati in località Pantano-Rondinelle, sul canale del torrente Gravina, e lungo il torrente Guirro, presso La Martella.

Un solo idrometro sarà utilizzato presso le scuole che vorranno cimentarsi nel montaggio.

Gli idrometri avranno la funzione di comunicare, ai responsabili del Gruppo Volontari per l’Ambiente, le variazioni del livello delle acque nei due canali.

I dati saranno passati agli uffici regionali della Protezione Civile, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed al COC del Comune di Matera.

La attivazione degli idrometri contribuisce alla riduzione del rischio per i cittadini che si trovano in aree esposte.