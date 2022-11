Matera: al via i lavori su queste strade. Ecco le modifiche alla circolazione

Anas comunica:

“Lungo la strada statale 7 ‘Appia’ di Matera ha preso il via un intervento di manutenzione programmata per lavori di nuova pavimentazione – per un investimento complessivo di 3 milioni di euro – che interesserà anche la strada statale 407 ‘Basentana’, sempre nel materano.

Nel dettaglio, quest’oggi i lavori, che sono stati avviati lo scorso venerdì, stanno interessando la tratta di SS7 in corrispondenza del km 563,000, nei pressi dello svincolo di Montescaglioso, con l’attivazione del senso unico alternato ed il presidio di personale su strada, allo scopo di agevolare gli spostamenti della circolazione.

Le attività procederanno mediante l’istituzione del senso unico alternato, in funzione dell’avanzamento dei lavori, in fasce orarie comprese tra le 7.00 e le 17.00 ad esclusione dei giorni festivi.

L’ultimazione dell’intero intervento (su tratti saltuari di entrambe le statali) è fissata entro la prossima primavera, anche in ragione delle condizioni meteorologiche avverse previste nel prossimo periodo non consentirebbero l’esecuzione dei lavori a regola d’arte”.

