Matera, al via i lavori per la realizzazione di questa rotatoria: ecco le modifiche alla circolazione

Partono lunedì prossimo, 23 ottobre, i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Rosselli e via Aldo Moro, di fronte la scuola “Torraca”.

L’installazione del cantiere, nell’ambito del progetto di riqualificazione di piazza della Visitazione, richiederà una modifica provvisoria della circolazione stradale, disciplinata con ordinanza dal comandante della Polizia locale, colonnello Paolo Milillo.

In particolare, sarà apposta una segnaletica temporanea di cantiere con l’istituzione del senso rotatorio antiorario e obbligo di “dare precedenza”, sulle strade che conducono alla rotatoria.

È prevista anche l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli “0-24” in via Rosselli, tratto compreso tra via Aldo Moro e via Spine Bianche, limitatamente alla corsia di marcia in direzione via XX Settembre.a

