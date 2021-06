Matera: al via alla novena per Maria SS. della Bruna! L’effige della Madonna attraverserà tutta la città. Ecco il programma

Ieri l’arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, ha aperto il novenario in onore di Maria SS della Bruna, Patrona di Matera.

Al centro dell’omelia il tema dell’ascolto.

Ecco le sue parole:

“Stiamo celebrando la festa, per il secondo anno consecutivo di pandemia, in un modo più solenne dal punto di vista liturgico, meno dal punto di vista esteriore.

Soprattutto in questo momento, la Madonna si mette in ascolto del popolo di Matera.

Come ogni madre, Maria sa accogliere le esigenze dei suoi figli, sa ascoltarli.

E noi l’accogliamo come madre dell’ascolto di Dio, pronta a capire realmente qual è il progetto di Dio non solo per se stessa ma, attraverso di lei, per l’umanità intera”.

Il novenario prosegue anche nei prossimi giorni.

A seguire il programma.

Giovedì 24 Giugno – Basilica Cattedrale

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Domenico Giacovelli

Parrocchie: S. Antonio, Santa Famiglia.

Con la partecipazione dei medici, infermieri, paramedici e farmacisti

Venerdì 25 Giugno – Basilica Cattedrale

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Domenico Giacovelli

Parrocchie: S. Giacomo, S. Giuseppe Artigiano, San Paolo Apostolo.

Con la partecipazione della Protezione Civile e della Croce Rossa

Sabato 26 Giugno – Basilica Cattedrale

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Domenico Giacovelli

Parrocchie: S. Agostino, Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso, S. Rocco, S. Giovanni da Matera, Maria SS. Addolorata

Sabato 26 Giugno – Chiesa di S. Francesco d’Assisi

Ore 21:00 “Luce nella notte” giovani in preghiera

A cura del Servizio per la Pastorale Giovanile diocesana

Domenica 27 Giugno – Parrocchia Maria SS. Annunziata (Piccianello)

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Pasquale Basta

Parrocchie: Immacolata, Maria Madre della Chiesa.

Santuari: S. Maria della Palomba.

Con la partecipazione di Movimenti ed Associazioni

Ore 20:00 Presentazione del libro di S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo “Nel tempo della pandemia in cammino con la Madonna della Bruna per le strade di questa umanità”.

Lunedì 28 Giugno – Parrocchia Maria SS. Annunziata (Piccianello)

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Pasquale Basta

Parrocchie: Cristo Re.

Santuari: S. Francesco da Paola, Santa Lucia e Agata alla Fontana.

Rettoria di S. Chiara

Martedì 29 Giugno – Parrocchia Maria SS. Annunziata (Piccianello)

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Pasquale Basta

Parrocchie: S. Pio X, Maria SS. Annunziata (Piccianello), Maria SS. di Picciano.

Con la partecipazione degli Operatori Caritas

Mercoledì 30 Giugno – Basilica Cattedrale

Giornata Eucaristica

Ore 09:00 Celebrazione Eucaristica ed esposizione presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

09:30-18:30 Adorazione personale

Ore 19:00 Adorazione comunitaria e Benedizione Eucaristica presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Giovedì 1 Luglio – Basilica Cattedrale

Ore 11:00 Incontro dell’Arcivescovo con le Autorità civili e militari

Ore 18:30 Santo Rosario

Ore 19:00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Parrocchie: Cattedrale, S. Giovanni Battista.

