Matera: al Santuario di Picciano sarà presto piantato e benedetto il raro “Albero della Madonna”! Ecco i dettagli dell’evento

Un raro esemplare di olivo dai frutti bianchi anziché verdi, conosciuto anche come ‘l’albero della Madonna’, sarà piantato sul colle del Santuario di Picciano a Matera.

L’iniziativa si inserisce tra quelle promosse, anche a livello europeo, nel periodo che va dal 1° Settembre al 4 Ottobre, festa di San Francesco e denominato ‘Tempo del creato’ proprio in ricordo del Poverello di Assisi.

Il primo Settembre ricorre in Italia la 16° Giornata nazionale per la custodia del Creato, una celebrazione indetta dalla CEI per richiamare l’attenzione sull’urgenza di contrastare il degrado socio-ambientale, reso più drammatico dai recenti fenomeni pandemici.

L’obiettivo è anche quello di favorire l’adozione di nuovi stili di vita nella ricerca di uno sviluppo integrale e sostenibile per l’intero pianeta alla luce dell’Enciclica Laudato sì.

Su iniziativa di Don Donato Giordano, rettore della comunità monastica olivetana del Santuario della Madonna di Picciano, e per lasciare un segno visibile della volontà di prendersi cura del creato, il 4 Settembre alle ore 19:00 nel Chiostro del Monastero, dopo la Santa Messa, sarà piantata una preziosa pianta di ulivo a drupe bianche – Olea europea varietà leucocarpa.

Si tratta di una specie a rischio di estinzione, ancora presente in alcune zone della Calabria ma un tempo assai diffusa e ricercata per la qualità dell’olio che da essa si ricava, utilizzato per le lampade votive e per la preparazione degli oli santi.

È probabile che questa varietà sia giunta nelle nostre regioni fin dal tempo della colonizzazione greca, alla fine del VII secolo a.c.; considerata a lungo espressione della divinità per il colore bianco dei suoi frutti, in epoca cristiana è divenuta simbolo della purezza della Vergine Maria così da meritare il nome di ‘albero della Madonna’.

Alla cerimonia sono stati invitati, in spirito di amicizia e di fraternità ecumenica, i rappresentanti della Chiesa evangelica Battista di Matera e della Chiesa ortodossa di Romania che deporranno ciascuno una zolla di terra ai piedi dell’olivo.

Di custodia del creato si tornerà a parlare nel corso della 49° Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 Ottobre) che ha messo a tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso”.a

