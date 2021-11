Matera: al Madonna delle Grazie una sala parto dolce. Ecco il dono pensato per le tutte le nostre neomamme

“Il Natale si avvicina e vogliamo nuovamente metterci al servizio della nostra amata città e così ci siamo chiesti cosa poter donare alla città di Matera quest’anno”.

È con questo spirito che l‘Organizzazione no-profit “Angeli del Carro” annuncia:

“Diverse sono state le idee e le proposte, ma abbiamo deciso di fare un qualcosa di diverso, un qualcosa che rimanga nel tempo, un qualcosa che ogni cittadino di questa città o provincia possa utilizzare.

Ci siamo chiesti cosa mancasse e abbiamo pensato che non ci sia cosa più bella al mondo della nascita di un figlio….allora, Cosa realizzare?

Su segnalazione di una nostra cara amica ostetrica, vicina alla nostra Associazione, abbiamo appreso che nella nostra struttura ospedaliera “Madonna delle Grazie” manca una sala parto dolce.

Per parto dolce si intende un parto dove al centro c’è il rispetto per la donna e per il bambino, dove non ci sono forzature, dove si cerca di sostenere la mamma favorendo il suo impegno fisico e cercando di fare in modo che arrivi ad affrontare questo momento con le sue energie e il supporto di metodi non farmacologici per il controllo del dolore, sentendosi al sicuro.

Da qui nasce la nostra idea di Natale.

Vogliamo pertanto realizzare una sala parto dolce che sarà intitolata agli “ANGELI DEL CARRO”.

Oltre a ciò, la nostra Associazione, desidera anche venire in aiuto alle mamme indigenti, che si trovano in una condizione di difficoltà, con la donazione di indumenti necessari al neonato.

L’iniziativa consisterà nella vendita di Panettoni artigianali che verranno realizzati da un nostro caro amico, attento alle iniziative di solidarietà della città.

Un amico che appena è stato contattato ha risposto subito al nostro appello.

Chiediamo una mano a tutti: agli imprenditori di aiutarci con delle piccole donazioni e a voi cittadini di aiutarci con l’acquisto dei nostri panettoni.

Siamo sicuri che anche questa volta non vi tirerete indietro, anzi mostrerete la vostra grande generosità e risponderete positivamente”.

