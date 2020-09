“Matera ai vertici delle città che in Italia producono cultura”! I dettagli

A margine della conferenza stampa di questa mattina, il presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce, si è soffermato con i giornalisti mettendo in evidenza:

“la necessità di valorizzare quanto di meglio è stato fatto nel magico anno di Capitale europea della cultura per il 2019.

Con il festival che parte Sabato con lo spettacolo di Emma Dante ripartiamo con una serie di attività che rafforzano ulteriormente il posizionamento di Matera ai vertici delle città che in Italia producono cultura.

Forse siamo l’unica realtà del Sud ad aver organizzato un festival del genere in un contesto difficile come quello della pandemia.

La nostra forza è anche quella di poter contare su un luogo, come la Cava del Sole, di saper valorizzare alcune caratteristiche della produzione culturale, come la co-creazione assai richiesta dai cittadini, e di aver compreso da tempo la necessità di spostare nelle aree interne di tutte le latitudini della Basilicata i nostri eventi convinti come siamo che la cultura può aiutarci a ridurre i rischi di spopolamento e di degrado sociale”.

