Matera, ai Poliziotti un immenso grazie da Vita: “Il mio ex mi aveva privato di tutto. Voi siete stati l’abbraccio e il sorriso che mi mancavano”. Ecco la commovente lettera

Una storia a lieto fine quella raccontata dalla Questura di Matera:

“Ci scrive Vita,

per ringraziarci di un intervento effettuato in suo soccorso, uno dei tanti per fermare la violenza di alcuni uomini contro le loro stesse donne.

L’operato e il sostegno ricevuto dai poliziotti fu per lei decisivo, permettendole di uscire da un incubo.

Le indagini della Polizia di Stato portarono infatti ad accertare una verità fatta di maltrattamenti fisici e psicologici commessi dall’uomo e infine a una sentenza di condanna del Tribunale per la violenza perpetrata nei confronti della donna.

Ecco ora la sua lettera piena della gioia ritrovata, che ci ha fatto piacere ricevere e che pubblichiamo.

Uscire da situazioni drammatiche come questa è possibile, ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione.

Non esitate a chiedere aiuto alla Polizia di Stato“.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)