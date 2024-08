Matera: affidata la gestione del servizio di prevenzione e controllo del randagismo con gattile sanitario. I dettagli

Dopo vent’anni di proroghe, è stata affidata alla ditta “Argo Srl” la gestione del servizio di prevenzione e controllo del randagismo, con gattile sanitario per i prossimi cinque anni.

Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore al Benessere animale Massimiliano Amenta.

Arriva la continuità gestionale di un servizio importante e strategico, sia per il rispetto degli animali, che per l’igiene e il decoro urbano.

Un appalto da 3,4 milioni nel quinquennio che comprenderà anche il primo gattile sanitario di Matera. Un servizio, quest’ultimo, particolarmente sentito e richiesto dalla comunità.

Il gestore dovrà provvedere a garantire la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali, in modo da assicurare “il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati -come si legge nel Capitolato- secondo norme di buona condotta e diligente cura”.

Tra i requisiti c’è anche il rispetto degli spazi, secondo la normativa vigente, ospitando i cani in box singoli o con altri di carattere e socializzazione compatibili.

Poi c’è il tema dell’adozione, perché tra gli obblighi fissati dall’Amministrazione comunale c’è anche quello di promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate a trovare una famiglia agli animali ospitati; saranno a carico del gestore, chiamato a migliorare le loro condizioni di vita e sgravarne i costi sull’Amministrazione, diminuendo il più possibile la permanenza media in struttura.

L’accesso al canile/gattile dovrà essere disciplinato e garantito sia ai cittadini, che a scolaresche e associazioni di protezione degli animali, per stimolare lo sviluppo di esperienze interattive e un corretto rapporto uomo-ambiente-animale.

Si dovrà curare anche la sterilizzazione degli animali, ove si rendesse necessaria, mediante un’ampia collaborazione con le associazioni di protezione.

Ogni cane/gatto ospitato, dovrà essere censito e microcippato a norma di legge oltre che curato in condizioni igienico-sanitarie decorose, secondo gli standard del benessere animale, con disinfezione e pulizia periodica dei box. «Il grado di civiltà di una comunità come quella di Matera -commenta il sindaco Bennardi- si misura anche dalla cura che ha dei propri animali.

Per questo abbiamo voluto strutturare il servizio, che per la prima volta negli ultimi 20 anni non procede con proroghe e affidamenti provvisori.

Questo ci consentirà di stabilire standard adeguati di assistenza, potendo strutturare anche il sistema virtuoso delle adozioni a tutto vantaggio dell’animale e delle casse del Comune, quindi del cittadino contribuente.

La novità del gattile è per noi importante, perché troppo spesso le colonie feline presenti in città non sono state censite e supportate come quelle dei cani. Anche questo è una prova di sensibilità e attenzione alle richieste dei cittadini.

Un bando quinquennale con una dotazione finanziaria importante -conclude Bennardi- ci consentirà di garantire benessere animale ed efficienza del servizio».

Soddisfatto anche l’assessore Amenta:

«È un traguardo storico raggiunto da questa Amministrazione. -spiega- Dopo vent’anni di proroghe stabilizziamo un servizio che includerà per la prima volta anche il gattile sanitario, su cui è stato fatto un investimento economico importante per i prossimi cinque anni.

A breve formalizzeremo le prime colonie feline in città e inizieremo un dialogo tra soggetto gestore del servizio e associazioni sul tema delle adozioni così come stabilito negli indirizzi del consiglio».

Sindaco e assessore ringraziano i consiglieri comunali di maggioranza e tutto il settore ambiente per il prezioso lavoro.