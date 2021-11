Matera: addio ad Elvira, una donna forte, in prima linea per il bene dello sport. Ecco il ricordo

Il mondo del tennistavolo lucano si stringe attorno al dolore della famiglia Scardigno-Gattulli per la prematura ed improvvisa scomparsa di Elvira Gattulli.

Così la ricorda Luca D’Ercole, Delegato provinciale Federazione Italiana Tennis Tavolo – Matera:

“Figura di riferimento per gli addetti ai lavori di tutt’Italia, era stata nominata più recentemente commissario straordinario FITeT per il territorio lucano, dove ha contribuito a completare le manifestazioni sportive regionali 2020/2021 sino a dare una svolta di programmazione per le nuove attività in corso di realizzazione.

Fortemente competente e appassionata di tennistavolo, nel corso degli anni ha legato il suo nome a quello del Circolo TT Molfetta di cui era presidente dal 2012, oltre a numerose manifestazioni territoriali tra cui l’immancabile kermesse giovanile della Coppa delle Regioni.

Di lei verrà portato avanti il ricordo di una donna forte, una “mamma del tennistavolo”, pronta a farsi primo motore di numerosissime iniziative, sempre per il bene dello sport.

Nel corso del primo torneo regionale di questa stagione, in programma domani a Potenza presso il Centro Sportivo Rocco Mazzola, sarà osservato un minuto di raccoglimento in suo onore in contemporanea con tutti i campi del territorio nazionale”.

