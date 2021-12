Matera: a Capodanno sole e caldo anomalo? Le previsioni

I giorni che ci accompagneranno verso la fine del 2021 e l’inizio del 2022 saranno caratterizzati da un progressivo rialzo termico che avrà il suo culmine tra San Silvestro e Capodanno, un riscaldamento anomalo portato dall’anticiclone africano si farà sentire soprattutto in montagna dove di giorno avremo temperature elevate per il periodo.

Ma, che tempo ci aspetta su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Giovedì 30 Dicembre, avremo nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

Venerdì 31 Dicembre invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 18°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)