Matera: 50 studenti hanno potuto assistere al racconto di esperienze d’eccellenza che coniugano intelligenza artificiale e sostenibilità. I dettagli

Si è tenuto nel pomeriggio del 7 marzo il secondo incontro del PCTO ‘AI in our school’, mirato a formare 50 ragazzi del liceo scientifico sulle tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 grazie al racconto di esperienze reali.

Dopo una prima panoramica teorica su chatbot umanoidi, Machine Learning e Deep Learning sono stati presentati i case study della PMI innovativa materana L’Antincendio e della società Coffee Express.

In particolare Sonia Romani, responsabile della qualità e ricerca di L’Antincendio ha illustrato il Safetycad, cad smart per il dimensionamento del carico antincendio dotato di intelligenza artificiale spiegabile, il Francybas, proof of concept di un sistema per il monitoraggio, sicurezza e prevenzione boschiva ed infine il LastWatt, sistema per la creazione di energia da CO2 residuo di bombole ed estintori, finalista all’Entrepreneurship Award della Call4Innovation di Basilicata Open LAB in scena la prossima settimana a Matera.

Come ulteriori case study di sostenibilità ed innovazione è stata presentata dall’azienda pisticcese Coffee Express la macchinetta del caffè brevettata controllata da tecnologie green (audio) alternative alla radiofrequenza ed il processo per la riqualificazione di macchinette del caffè con la creazione di scocche tailor made la cui creatività è affidata all’intelligenza artificiale generativa presente sull’e-commerce.

Afferma soddisfatta la Prof.ssa Marialuisa Sabino, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera:

“Un pomeriggio di orientamento tecnico-professionale con il racconto di esperienze d’eccellenza che coniugano intelligenza artificiale e sostenibilità e sono fattore di motivazione per le nuove generazioni”.