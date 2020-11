Matera: 400 mila euro per riqualificare questo Rione! Il progetto

Iniziati oggi, 9 Novembre 2020, i lavori per riqualificare Rione Pini a Matera.

Il Comune precisa:

“Si tratta di un progetto dell’importo complessivo di 400 mila euro che interessa via Morelli, via Lanfranchi, salita Dorso e le aree verdi circostanti.

Lo stato attuale dei luoghi presenta evidenti segni di degrado, zone in abbandono e marciapiedi che in diversi tratti non consentono la percorribilità pedonale.

Le stesse strade che attraversano il quartiere presentano buche e avvallamenti che costituiscono un pericolo per automobilisti e motociclisti”.

