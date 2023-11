Matera, 4 novembre: “torni ad essere festività nazionale”. La richiesta

“Quella del 4 novembre torni ad essere una festività nazionale, così come prevede un disegno di legge in corso di approvazione, così da dare la giusta dignità ad una ricorrenza sempre più sentita dai cittadini”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, che a Matera ha preso parte alla Festa dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate che si è svolta in piazza Vittorio Veneto.

Ha aggiunto Mattia:

“Una festa che ha l’obiettivo di ricordare, oggi più che mai, soprattutto ai più giovani l’estremo sacrificio compiuto da chi difende i valori della libertà.

E’ doveroso in questa giornata, ribadire ancora una volta, il nostro grazie e la nostra riconoscenza, ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa che, quotidianamente si battono ogni giorno e si sacrificano per la Patria, per la nostra sicurezza e per prestare aiuto e supporto alle popolazioni in guerra”.a

