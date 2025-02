Matera, 4 milioni di euro per realizzare il Parco delle Cantine in provincia: ecco il progetto

Il Congresso sezionale di Fratelli d’Italia a San Giorgio Lucano ha rappresentato un momento significativo per il partito e per la comunità locale. In questa occasione, l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, ha espresso il suo sostegno a Nicola Lista e al suo team, augurando loro buon lavoro per il percorso che li attende.

Latronico ha sottolineato come il governo regionale guidato dal presidente Bardi abbia posto al centro della propria azione la rigenerazione dei paesi e dei borghi lucani, attraverso investimenti strategici mirati allo sviluppo locale.

Un esempio concreto di questo impegno è il finanziamento di 4 milioni di euro destinato a San Giorgio Lucano per la realizzazione del Parco delle Cantine.

Questo progetto mira a valorizzare il patrimonio territoriale, creando nuove opportunità di crescita e lavoro per la comunità.

Ha dichiarato Latronico:

“Continuiamo a investire per il futuro delle nostre comunità sostenendo interventi che generano sviluppo e rilanciano le aree interne della Basilicata”.

Queste parole evidenziano l’impegno costante della Regione nel promuovere iniziative che possano contrastare lo spopolamento e incentivare l’economia locale.

L’assessore ha inoltre partecipato attivamente ad altri eventi sul territorio, come il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a Nova Siri, ribadendo l’importanza del radicamento territoriale del partito attraverso il coinvolgimento e il dialogo con le comunità locali.

Dice Latronico:

“L’obiettivo è promuovere lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali per costruire un futuro prospero per tutte le comunità della Basilicata”.