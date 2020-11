Matera: 130 violazioni e sanzioni per circa 25 mila euro! I dettagli

Cinque telecamere mobili oltre ad una installata su un drone hanno consentito alla Polizia Locale di accertare 130 violazioni e di comminare sanzioni per circa 25 mila euro, a partire dallo scorso mese di luglio.

Le zone interessate sono soprattutto le periferie e alcune contrade, ma non mancano anche depositi indiscriminati in aree centrali della città.

Spiega il Sindaco, Domenico Bennardi:

“L’abbandono dei rifiuti, oltre ad avere un impatto estremamente negativo sul decoro urbano, rappresenta anche un costo economico che deve essere sostenuto dall’intera collettività, quindi anche dalla quasi totalità dei cittadini che invece si comporta correttamente.

Se da un lato siamo quotidianamente impegnati in un confronto serrato con l’impresa esecutrice del servizio di raccolta dei rifiuti, affinché ogni prescrizione contrattuale trovi piena applicazione, dall’altro abbiamo intensificato il presidio del territorio affinché ogni cittadino sia rispettoso delle regole.

La fase di transizione che stiamo attraversando, dal conferimento dei rifiuti ai cassonetti alla raccolta differenziata porta a porta, non può in alcun modo rappresentare una giustificazione, ed è giusto che ognuno faccia la propria parte per il decoro di quello che è un patrimonio collettivo.

Sono consapevole che accanto a queste azioni di controllo, occorre mettere in campo iniziative di sensibilizzazione e di educazione al senso civico, iniziando dalle scuole affinchè, pur in periodo di didattica a distanza, possano contribuire a creare generazioni di cittadini sempre più attenti e rispettosi, che sentano propria la cultura del rispetto dei luoghi pubblici.

Con l’impegno da parte di tutti, Amministrazione, impresa e cittadini, confido in una sempre maggiore responsabilizzazione nei confronti del decoro urbano, ed auspico che entro le prossime settimane sia possibile raggiungere un livello elevato di corretta raccolta differenziata, superando i disagi di questi giorni”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)