Matera: 13 famiglie ospiteranno “tutti coloro che, con discrezione e rispetto, decidono di scoprire la città ed il Parco”. Ecco l’evento

A Matera, Lunedì 30 Dicembre 2019, si terrà l’evento organizzato dall’Ente Parco della Murgia “Case Ospitanti”.

Ecco quanto si legge in un post pubblico di Michele Lamacchia, Presidente Ente Parco Murgia Materana

“Case ospitanti stabilisce uno stretto legame tra residenti dei Sassi e il Paesaggio accompagnando il visitatore lungo percorsi di conoscenza intima.

Il modo più diretto per conoscere non solo la storia, la natura, i monumenti, ma anche la comunità che abita il centro storico, scoprendo i loro gusti, le passioni e le motivazioni di coloro, ancora tanti, che hanno deciso di reggere ed arginare la massificazione del turismo.

Ospitare nei propri salotti ogni 30 dicembre, da cinque edizioni, artisti, mostre fotografiche, un pubblico curioso, è la maniera più calda per dare il benvenuto a Matera a tutti coloro che, con discrezione e rispetto, decidono di scoprire la città ed il Parco.

Case Ospitanti racconta il Parco della Murgia Materana anche attraverso un percorso fotografico itinerante che mostra ai visitatori gli animali che abitano questo piccolo scrigno della Murgia.

Un percorso di “Trekking fatto in casa”.

Importante novità dell’edizione 2019 è che Case Ospitanti diviene anche la Casa dei Parchi e non solo; saranno infatti ospiti dei salotti gli altri quattro Parchi della Basilicata:

Il Parco Nazionale del Pollino;

Il Parco Regionale del Vulture;

Il Parco di Gallipoli Cognato;

Il Parco Nazionale Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.

A questi si aggiunge, dal Piemonte, il Parco del Monviso con Terres Monviso e Occit’amo Festival per raccontare ognuno il proprio territorio e sottolineare la presenza di una rete sinergica che, ormai da anni, si è instaurata tra i protagonisti del territorio Lucano.

Collaborazione, accoglienza, ospitalità, conoscenza, arricchimento e scambio sono le parole chiave di questa iniziativa, il cui obiettivo vuole essere quello di consolidare ulteriormente il rapporto tra i Parchi, le comunità locali e tutti i partecipanti alla manifestazione.

Un ringraziamento va prima di tutto a tutti i residenti che hanno aperto le loro case, agli artisti provenienti da varie regioni italiane, ai funzionari e dirigenti dei Parchi che hanno condiviso con noi questa giornata, al gruppo di volontari che rendono efficiente la macchina organizzativa.

Case Ospitanti augura a tutti voi un 2020 stimolante e ricco di conoscenza.

Un buon 2020 anche a te che ci leggi!”.

Di seguito i dettagli degli eventi in programma.

Casa di Remo e Silvia, Recinto san nicola 11 (ingresso da salita Castel Vecchio)

INCONTRI POETICI, LAMPI D’INTESA

Andrea Satta e Angelo Pelini dei Tetes de Bois

Le parole di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Ferré diventano bellissime canzoni

Tanti anni in giro per l’Italia, più di mille concerti, in Svizzera, in Belgio Francia.

Otto album e molti riconoscimenti, fra cui tre prestigiose Targhe Tenco, proprio in qualità interpreti, a fine anno a Matera in una proposta molto particolare.

I Tetes, “band situazionista”, nelle case fra i Sassi di una città unica al mondo.

Casa di Dora e Gianni, (via Lombardi 4 – Sasso Barisano)

A CHILD PLAY

Biagio Orlandi – sax soprano e tenore

Francesco Massaro – sax baritono e clarinetto basso

Biagio Orlandi, versatile musicista di origini materane, incontra Francesco Massaro, musicista pugliese instancabile propagatore di idee e di musica.

Per l’occasione proporranno un’esplorazione dialogica attraverso gli avventurosi territori della musica per l’infanzia tratta dall’opera Mikrokosmos del genio ungherese Béla Bartók quale sorta di viatico per il flusso dell’improvvisazione.

Entrambi in misura diversa debitori al grande musicista pugliese Gianni Lenoci, scomparso prematuramente, intendono questa performance come una affettuosa dedica al loro maestro.

Casa di Antonella e Giancarlo, (Via San Bartolomeo, 5) – il Parco Nazionale del Pollino

ALCESTE AYROLDI

I Short Stories: pillole di vita musicale.

Alceste Ayroldi racconta la vita di grandi personaggi della musica dedicando a ognuno 15 muniti:

LUCIO DALLA, DAVID BOWIE, MILES DAVIS, LENNON & MCCARTNEY, FRANK ZAPPA, MICK JAGGER E I

ROLLING STONES, MICHAEL JACKSON, EMERSON LAKE & PALMER, BOB MARLEY, ENNIO MORRICONE, GEORGE GERSHWIN, IGOR STRAVINSKIJ

Casa di Monica e Arturo, (via Tre Corone 9/10 – Sasso Barisano)

WHISPERS

Morena Farina, voce – Emanuele Schiavone, pianoforte, controcanto

Il progetto prende il nome dal repertorio quasi sussurrato, in cui l’ascoltatore viene coinvolto attraverso l’armonia delle voci dei due musicisti, unite insieme dal suono caldo del pianoforte.

Casa di Lucia e Edoardo (Gradoni Duomo, 1 – Sasso Barisano)

Gadaleta/Vancheri/Locantore

MATERICO

Marta Gadaleta voce, parole, oggetti sonori, elettronica

Rino Locantore voce, parole, percussioni, cupa-cupa, metallofoni

Gianni Vancheri chitarra, clarinetto basso, bouzouki, elettronica

Ensemble Materico è un dove.

Dentro, la materia sonora prende forma partendo dal canto antico e moderno, dalle parole, dagli oggetti e da schegge di elettronica.

Il tutto si fonde in un atto creativo con l’improvvisazione e con il ritmo attraverso anche strumenti autocostruiti per l’occasione, scandendo il tempo del suono lontano e futuro.

Casa di Teresa e Tommaso, (via Del Corso 36) – Il Parco Regionale del Vulture

VITTORINO CURCI in solo Poesie, brevi racconti e interventi musicali al sassofono.

& ROSANNA FILOMENA in Déjà Vu: Squarci Poetici dall’Ordinario

Vittorino Curci è nato e vive a Noci.

I suoi più recenti libri di poesia, pubblicati con le Edizioni La Vita Felice di Milano: “Il pane degli addii”, “Verso i sette anni anch’io volevo un cane”, “Liturgie del silenzio” e “L’ora di chiusura”.

Tra le sue altre pubblicazioni, un libro di racconti (“Era notte a Sud”, Besa 2007) e due libri di poetica (“La ferita e l’obbedienza”, Icaro 2007 – Spagine 2017, e “Note sull’arte poetica”, Spagine 2018).

Rosanna Filomena, teorica dello spettacolo, drammaturga e regista teatrale, laureata in D.A.M.S (Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo). Ha indagato lo spettacolo secondo vari approcci; ha orientato l’attenzione delle ricerche sul teatro verso alcune delle tematiche sociali contemporanee, occupandosi particolarmente di abusi, ricatti, vessazioni contro le donne, ma anche della dipendenza da gioco d’azzardo.

Autrice di “Quando il vento soffia forte” (Albatros edizioni) e “Lo scettro del re” (ed. Edigrafema), “Squarci pulsanti” (Vitale ed.), “Trabocchetti di corte” in corso di stampa e una prima raccolta di poesie di prossima pubblicazione.

Casa di Annamaria e Nino (Arco del Sedile, 4. Palazzo Saraceno Alvino ingresso da Piazza del Sedile)

NOCTURNO

Vince Abbracciante – fisarmonica

La sua fisarmonica al chiaro di luna: è il sublime che sfiora il prosaico, una trama intessuta di bassi, alti e di silenzio, il suono etereo di due mani apparentemente “gitane” che ti immettono in un viaggio metafisico verso le culture e i suoni più disparati… un viaggio impagabile che si è costretti ad assaporare: l’intensità di un suono violento, la delicatezza di una ninnananna e la sorprendente fantasia nell’improvvisazione più incandescente.

Casa del Parco della Murgia Materana (via Sette Dolori, 10 – Sasso Barisano) – il Parco di Gallipoli Cognato

ENSEMBLE CONCENTUS

A LIETA VITA

Vania Palumbo, canto, voce recitante e percussioni – Gianluca Milanese, flauti e percussioni – Titti Dell’Orco, flauti – Maurizio Ria, viola da gamba – Angelo Gillo, chitarra spagnola.

L’Ensemble Concentus è un gruppo strumentale di musica antica, vincitore del Premio Italia Medievale 2018, fondato nel 1992 da Maurizio Ria.

Con il programma “A lieta vita” l’Ensemble propone alcuni brani strumentali e vocali che risuonavano nelle Corti rinascimentali, durante feste e banchetti, evocando così il gusto del tempo.

Tematiche ricorrenti sono l’amore e il lieto vivere, celebrati con musiche colte, ma talvolta anche con riferimenti a motivi popolareggianti che tanto divertivano i cortigiani.

Casa di Maristella e Ignazio, Via Casalnuovo, 147 (Sasso Caveoso) – Il Parco Nazionale Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese

SOUNDING POINT un’esperienza sonora

Kevin Grieco – chitarra

Nicolò Petrafesa – pianoforte

Vito Faretina – basso

Graziano Pennetta – batteria

“Sounding Point” è una performance sonora che nasce con l’idea di rompere gli schemi, donando al pubblico una nuova prospettiva d’ascolto.

In “Sounding Point” il pubblico viene messo al centro di un’esperienza a 360° che avvolgerà l’ascoltatore da ogni angolo.

La performance avrà la durata di 15/20 minuti, ed i brani suonati saranno costruiti per massimizzare l’esperienza.

Formazione:

Palazzo Bernardini (Arco del Sedile, 9)

TERRES MONVISO E PARCO DEL MONVISO CON OCCIT’AMO FESTIVAL

rekking culturale firmato “Re di Pietra” e fiume Po

Simonetta Baudino – polistrumentista e interprete della musica occitana – porterà il pubblico nelle vallate occitane, sul tavolino, prodotti di pianura e montagna della Riserva Mab Unesco per gustare le Terre del Monviso insieme a parole e racconti per invitare a visitare l’antico Marchesato e un Parco che racchiude terre di grande bellezza e alte pareti estremamente suggestive.

Palazzo Bernardini (Arco del Sedile, 9)

TIRO FIORAVANTI/DE ALOE/GADALETA

Ettore Fioravanti, batteria – Max de Aloe, armonica – Pasquale Gadaleta, contrabbasso un trio inedito per la prima volta insieme

Casa di Gabriella e Giuseppe (Piazza Duomo, 2)

GAZE OF LISA

Pierdomenico Niglio, voce, percussioni, sintetizzatori – Carmelo Fascella, chitarra, elettronica – Damiano Niglio, basso elettrico, contrabbasso.

Il sound dei Gaze Of Lisa è caratterizzato dall’unione di suoni sintetizzati e processati. Per l’evento “spoglieranno” totalmente il loro sound riducendo ai minimi termini: chitarra acustica, basso e voce.

Casa di Pio e MariaRosaria (Recinto Muro n. 9 – Sasso Caveoso)

MA SOEUR La FRANCE!

con Milena Orlandi, voce e Giancarlo Pirro, chitarra

Testi a cura di Mimì Orlandi

canzoni francesi d’autore

Case Ospitanti è a ingresso libero e non necessita di prenotazione.

Ogni proprietario di casa aprirà il suo salotto alla città, a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00.

Presso i punti informativi sarà possibile ritirare la mappa del percorso dove saranno riportate le indicazioni delle Case Ospitanti

Dove trovare la mappa delle Case Ospitanti:

Ente Parco della Murgia Materana Via Sette Dolori, 10 Matera;

Cartoleria Montemurro Via Beccherie n. 69 – Matera 0835/333411;

Libreria dell’Arco, Via Beccherie n. 55 – Matera 0835/311111;

Libreria Mondadori, Via del Corso n. 12 – Matera 0835/344062.

Volontari: Matteo Alba, Giovanni Lombardi, Alessia Plasmati, Elena Esposito, Davide Tinelli, Piero Gentile

Case Ospitanti è un progetto di Luigi Esposito.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.