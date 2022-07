Marrese riceve la materana Lisanti: “lei prima donna, in Basilicata, ad aver ricevuto l’incarico di comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera. Complimenti per questo importante incarico”

Il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera è stato ricevuto dal Presidente della Provincia di Matera.

Piero Marrese, al termine dell’incontro, ha dichiarato:

“Prima donna, in Basilicata, ad aver ricevuto l’incarico di comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera originaria, tra l’altro, proprio della città dei Sassi.

A Maddalena Lisanti, che ho avuto l’onore e il piacere di incontrare ieri nella sede della Provincia di Matera, rivolgo i miei migliori complimenti per questo importante incarico e gli auguri per un sereno e proficuo lavoro alla guida di un corpo, quello dei Vigili del Fuoco sempre pronto per la salvaguardia del bene comune e operativo per la nostra sicurezza.

Sono fiero di come la nostra terra continua a germogliare qualità ed efficienza“.

