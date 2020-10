Mario, giovane poliziotto lucano, ha purtroppo perso la vita: “era un ragazzo garbato, corretto, ben voluto da tutti, che sapeva esprimere la vera amicizia”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Saverio Brienza, Segretario regionale SAPPe della Basilicata:

“La segreteria regionale SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) della Basilicata, esprime un sentito cordoglio per la perdita dell’agente scelto Mario Rocco Santoro della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il Reparto della Casa Circondariale di Ferrara.

La morte del giovane poliziotto, originario di Filiano (PZ), ci lascia sconvolti, poiché seppur in servizio nell’istituto ferrarese, egli era molto conosciuto anche nell’ambiente penitenziario lucano, avendo anche svolto qualche anno fa un periodo di tirocinio presso la Casa Circondariale di Potenza, in occasione del suo iniziale percorso formativo per acquisire la qualifica di agente in prova.

Mario era un ragazzo garbato, corretto e aveva dimostrato sin da subito la dedizione per l’uniforme che indossava con onore, raggiungendo in poco tempo un elevato livello professionale, tanto da essere poi inserito nel Nucleo traduzioni di Ferrara.

Mario era ben voluto da tutti, un ragazzo che sapeva esprimere la vera amicizia.

Questa segreteria regionale, interpretando anche i sentimenti di tutta la polizia penitenziaria della Basilicata, si unisce al dolore dei propri familiari per la grave perdita”.

Un incidente ha infatti spezzato la vita di Mario, il cui ricordo rimarrà vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto.a

