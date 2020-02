Marina di Pisticci, per i pediatri italiani, è un gioiello a misura di bambino!

Anche quest’anno, Marina di Pisticci si conferma BandieraVerde: la spiaggia pisticcese, infatti, rientra tra le località di mare che presentano caratteristiche adatte ai bambini, secondo l’Associazione Pediatri Italiani.

A dare la notizia, in un post pubblico, il Sindaco di Pisticci Viviana Verri che aggiunge:

“In Basilicata sono soltanto due le località balneari ad avere questo riconoscimento che, oltre a Pisticci, è conferito anche alla spiaggia di Maratea.

Tra le caratteristiche che una località deve possedere per ricevere il drappo verde, vi sono acqua limpida e fondale basso a riva, ampio arenile con sabbia finissima adatta a costruire torri e castelli, ombrelloni distanziati, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, gelaterie nelle vicinanze, locali per l’aperitivo e ristoranti per le famiglie.

Oltre alla Bandiera Verde, le nostre spiagge hanno ottenuto nel 2019 il prestigioso riconoscimento della BandieraBlu, che certifica la qualità delle acque di balneazione e dei servizi offerti.

Anche per il 2020 abbiamo riproposto la candidatura per confermare l’ambito vessillo blu che, ci auguriamo, anche questa estate potrà sventolare sui nostri litorali e che necessita di una procedura piuttosto articolata da rinnovare ogni anno.

Vi terremo aggiornati anche sull’esito di questa procedura, intanto ci godiamo la riconferma della Bandiera Verde, la cui consegna avverrà il 27 Giugno prossimo ad Alba Adriatica”.