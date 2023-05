Marina di Pisticci: non ha deluso le aspettative la 1° giornata del Mondiale di Motonautica! Ecco i dettagli

A Marina di Pisticci è arrivato questo weekend un grande evento, storico per la Basilicata.

Non ha certo deluso le aspettative la 1^ giornata della seconda tappa dello Xcat World Championship 2023, il Mondiale di Motonautica organizzato da OPTA, che per la prima volta in assoluto ha visto come teatro le acque di Porto degli Argonauti, nello splendido scenario del mare Ionio della Basilicata.

Gara 1 ha visto il dominio assoluto della barca degli Emirati Arabi Fazza, protagonista per l’intero arco della giornata.

Il catamarano, condotto da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi, ha fatto la voce grossa sin dalle prove cronometrate della mattina conquistando la Pole Position facendo registrare un giro veloce in 2.35.453 che ha messo in riga tutti gli altri equipaggi.

Secondo posto nella griglia di partenza per 222 Offshore, il team italo australiano composto da Giovanni Carpitella e Darren Nicholson.

Ed ancora un lusinghiero piazzamento per la barca napoletana HPI Racing Team condotta da Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola che ha conquistato un brillante terzo posto davanti a Consulbrokers, il catamarano guidato da Alfredo Amato e da Luca Betti.

La Gara, che ha preso il via puntuale alle 15.30, ha confermato la superiorità di Fazza, in testa sin dalle prime boe e capace di conservare un buon margine fino alla fine su 222 Offshore e HPI Racing Team, che hanno conquistato il podio.

Alle spalle delle prime tre un ottimo Q8 Oils, il catamarano del Kuwait condotto da Abdullatif Al Omani e Bader Al Dousari, che, rispetto alle posizioni di partenza, ha saputo scalzare Consulbrokers dopo un entusiasmante duello che ha visto protagoniste le due barche fino all’ultima curva.

Amato e Betti hanno dovuto accontentarsi della quinta posizione non senza qualche rammarico.

In virtù dei risultati odierni la classifica dello Xcat World Championship vede al comando ancora Team GB, davanti a HPI Racing Team e a Fazza ma la situazione resta estremamente fluida.

Domani Gara 2 sempre nelle acque di Porto degli Argonauti con le prove per la Pole Position in programma alle 10.00 e start della gara alle 15.30.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)