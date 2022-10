Il 14 ottobre, Maria Grazia Cucinotta e il resto del cast di “Il meglio di te” saranno a Satriano di Lucania per girare alcune scene del film diretto Fabrizia Maria Cortese e prodotto da Rai Cinema.

A dare la notizia l’Amministrazione che dichiara:

“Ringraziamo la produzione del film per aver scelto il nostro paese come set delle riprese: una grande occasione di promozione turistica per Satriano!”.

