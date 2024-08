Marconia di Pisticci pronta a celebrare la Patrona della Comunità. Ecco il programma

Non solo riti e celebrazioni liturgiche ma anche eventi culturali e sportivi per celebrare la Patrona della Comunità di Marconia di Pisticci in provincia di Matera, nella diocesi di Matera – Irsina.

La parrocchia san Giovanni Bosco si appresta a vivere i solenni festeggiamenti che avranno il loro culmine la seconda domenica di settembre, 8 settembre.

La Festa, però, avrà inizio il 31 agosto con una celebrazione all’aperto conclusiva del Grest, a cui partecipano oltre 400 tra ragazzi e giovani oltre a tutta la comunità, la presentazione e la benedizione del Carro trionfale corredato di splendidi nuovi pannelli che raccontano il Vangelo dei discepoli di Emmaus (opera dell’artista Salvatore Malvasi*, vincitore del Concorso del Carro), l’intronizzazione della Madonna, e l’esecuzione in Chiesa del monologo dell’attrice Silvia Budri** Nel grembo di una donna, testo di Francesca Giordano.

A fine serata lo spettacolo delle Fontane Danzanti.

Questo è solo l’inizio di una intensa settimana, definita dal Comitato: la settimana più bella, per la comunità che tanta devozione riserva alla Madonna delle Grazie.

La prima domenica di settembre è dedicata all’Eucaristia, alle ore 19:00 la Messa e a seguire una breve ma molto sentita Processione eucaristica e fiaccolata, eredità del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale, tenuto a Matera nel settembre 2022. La serata si concluderà con l’esibizione della Cover di Biagio Antonacci.

E poi dal 2 al 5 settembre Messe nei Quartieri, giorno 3 settembre a Piazza Roma presiederà il nostro Arcivescovo S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Dall’1 al 5 settembre torneo di calcetto.

Il 4 settembre una serata dedicata alla presentazione degli Avamposti sportivi, un progetto della Cei a cui Marconia ha aderito con la sua Polisportiva san Giovanni Bosco, ore 20:30 Piazza Madonna delle Grazie.

Giovedì 5 settembre ore 21:00 Veglia di preghiera per le famiglie animata dalle famiglie degli aspiranti al diaconato permanente.

Venerdì 6 settembre dalle ore 16:00 Giro motorizzato per tutte le vie della cittadina, alle 21:30 accensione delle luminarie.

Ore 22:00 in Piazza Elettra discoteca RDS.

Sabato 7 settembre ore 8:00 Sparo di colpi oscuri, ore 19:00 Messa presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo emerito di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e già nostro Arcivescovo, alle 19:30 Asta del Carro e alle 20:30 Processione del Carro trionfale accompagnata da Cavalieri e Sbandieratori; alle 22:00 esibizione della banda di Montalbano che eseguirà musiche moderne di colonne sonore, canzoniere, arie famose, alle 24:00 spettacolo Pirotecnico.

Domenica 8 settembre il clou della Festa: 7:45 sparo di Colpi oscuri e alle 8:00 la Messa; ore 9:00-10:45 Biciclettata per la pace a cura dell’Azione Cattolica giovani e in collaborazione con l’associazione AGATA; ore 11:00 Messa.

Ore 17:30 Messa solenne presieduta da S.E. Mons. Franco Cacucci, Arcivescovo emerito di Bari a seguire Processione a rientro Messa; ore 22:00 concerto di Fausto Leali, ore 24:00 Spettacolo Pirotecnico.

Tanta fede, tanta devozione e tanti spettacoli e tanta musica.

Di seguito la locandina con i dettagli.