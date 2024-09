Marconia di Pisticci: la Polizia di Stato di Matera arresta un 42enne

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un 42enne albanese, residente a Marconia di Pisticci, a seguito di Ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Potenza.

L’uomo, condannato in maniera definitiva ad anni 1, mesi 2 e giorni 27, per reati in materia di stupefacenti, stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare.

Nello scorso mese di agosto, in occasione di una perquisizione domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato, all’interno dell’abitazione dell’albanese, una persona pregiudicata per reati contro il patrimonio e in materia di droga, nonché rinvenuto e sequestrato alcune dosi di hashish e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’attività, svolta congiuntamente da personale della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Pisticci, ha così portato all’arresto del cittadino albanese, che è stato condotto presso il carcere di Matera.