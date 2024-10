Marconia di Pisticci: inaugurata questa nuova palestra! I dettagli

Oggi è stata inaugurata la nuova palestra delle scuole medie di Marconia, parte dell’istituto comprensivo I.C. Pietrelcina-Flacco Pisticci.

Spiega l’amministrazione:

“La struttura ha beneficiato di un importante intervento di riqualificazione e ammodernamento, che ha incluso anche le aree esterne con la sistemazione di due campi da basket e pallavolo.

Inoltre, sono stati acquistati nuovi arredi e attrezzature sportive per migliorare ulteriormente l’offerta sportiva.

Il progetto, presentato dalla precedente amministrazione, è stato finanziato con un fondo ministeriale per un importo di 350mila euro.

La palestra rappresenta un punto di riferimento non solo per gli studenti, ma anche per le associazioni sportive locali, che avranno la possibilità di utilizzarla per le loro attività.

Un intervento significativo che restituisce alla comunità uno spazio moderno e funzionale, dedicato allo sport e al benessere.

Un ringraziamento particolare va agli assessori Dolores Troiano (sport) e Rocco Negro (lavori pubblici), nonché all’ing. Rocco Di Leo e l’ing. Silvia Casareale dell’Ufficio Tecnico del Comune, e all’arch. Rossella Cisterna, per il loro prezioso contributo. Infine, un grazie alla dirigente Maria Di Bello per l’importante collaborazione durante l’intervento”.