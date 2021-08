Madonna delle Grazie, Coronavirus: la prova organizzata dall’Istituto superiore di Sanità superata brillantemente da questo laboratorio! Complimenti

Il laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Madonna delle Grazie” di Matera ha partecipato alla “Prova Valutativa Interlaboratorio per il sequenziamento di SARS-CoV-2” organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità, che aveva come obiettivo quello di promuovere il miglioramento nell’esecuzione delle prove sul sequenziamento del genoma del visus SARS CoV2 e garantire la comparabilità dei risultati di sequenziamento ottenuti dai diversi laboratori.

Sono state analizzate 44 strutture in tutta Italia.

Afferma in una nota il dottor Domenico Dell’Edera, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale:

“La prova è stata superata brillantemente dal laboratorio di Genetica medica del P.O. di Matera nonché Centro di riferimento Regionale per la prevenzione e diagnosi delle patologie genetiche”.

Afferma in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone:

“La Basilicata si pone come centro di avanguardia nella lotta contro il Covid e nel sequenziamento.

I dati dell’ISS – con un sistema di anonimato che certifica il valore della rilevazione – confermano l’elevata professionalità dei nostri medici, che ringrazio per l’impegno quotidiano, e ci spinge a confermare la nostra scelta di puntare sempre più sulle risorse umane, attraverso i concorsi unici regionali, e le strumentazioni per le nostre strutture ospedaliere e sanitarie, in un percorso guidato dall’innovazione dal servizio al cittadino”.

