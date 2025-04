L’Ospedale di Policoro dà il benvenuto alla nuova Direttrice dell’Unità di Chirurgia. Ecco di chi si tratta

Beatrice Di Venere è da oggi il nuovo Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia dell’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro.

Qualche giorno fa la professionista ha firmato il contratto con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Laureata in medicina nel 1995 con il massimo dei voti Beatrice Di Venere ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia Generale nel 2000.

Ha effettuato una “Reserch fellowship” negli USA presso la Johns Hopkins University di Baltimora occupandosi di ricerca sul danno da ischemia riperfusione.

Ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Chirurgia Colon-proctologica nel 2006 e un Master Universitario di II livello Daosan in Direzione delle Aziende e Organizzazioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Salerno nel 2020.

Il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, afferma:

“Il presidio ospedaliero di Policoro può vantare da oggi una professionista di comprovata esperienza che darà nuovo impulso a tutte le attività della Chirurgia, forte di una carriera accademica sviluppata a livello internazionale.

Ora ci attendono nuove sfide nell’ambito della Chirurgia in stretta collaborazione con le altre Unità operative aziendali, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di salute del presidio ospedaliero di Policoro”.

L’Assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico, sostiene:

“L’arrivo della dottoressa Beatrice Di Venere alla guida della Chirurgia dell’Ospedale di Policoro segna un passo importante nel rafforzamento dell’organico del presidio.

La sua esperienza e competenza daranno nuova linfa all’attività chirurgica, nell’ottica di una sanità sempre più qualificata e vicina ai cittadini.

A lei va il mio augurio di buon lavoro, certo che saprà contribuire in modo significativo allo sviluppo dell’offerta sanitaria nel nostro territorio”.

Dal 2005 Di Venere è dipendente dell’ASM come vincitrice di concorso e, da allora, ha sviluppato le sue competenze in Chirurgia Generale open e laparoscopica sia in elezione che in urgenza per patologia benigna e maligna, occupandosi prevalentemente di chirurgia d’urgenza, colorettale e di parete effettuando circa 2500 interventi.

Di Venere commenta:

“Sono orgogliosa di aver raggiunto questo importante obiettivo.

La mia nomina è il risultato di anni di duro lavoro e dedizione nell’ASM per cui mi sento di esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto lungo il cammino.

Questo ruolo rappresenta una grande responsabilità, ma sono pronta a cogliere la sfida.

Sono orgogliosa di poter guidare un team di professionisti qualificati e appassionati che per anni, con enorme sacrificio, hanno portato avanti l’attività chirurgica in numero esiguo mantenendo l’offerta sanitaria chirurgica nel presidio.

Con la mia equipe voglio contribuire all’ulteriore sviluppo della chirurgia generale innovando le nostre pratiche, l ‘offerta sanitaria e le opzioni di trattamento.”

Ecco una foto del momento della firma.