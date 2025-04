L’FCD Atletico Montalbano conquista, dopo 18 lunghissimi anni, la promozione in Eccellenza. Complimenti!

Il 27 Aprile 2025 è una giornata da incorniciare per il calcio lucano e per tutta la comunità di Montalbano Jonico.

L’FCD Atletico Montalbano conquista, dopo 18 lunghissimi anni di attesa, la promozione in Eccellenza.

Non serve nemmeno attendere l’esito della finale playoff: la vittoria contro il Pietragalla e la salvezza del Francavilla in Serie D spalancano le porte della massima serie regionale.

Con 55 punti raccolti nella regular season — frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e solo 5 sconfitte — l’Atletico Montalbano si era già imposto come una delle formazioni più solide e spettacolari del campionato di Promozione Lucana:

miglior attacco con 78 gol segnati (81 contando la semifinale),

quarta miglior difesa con appena 36 reti subite (38 dopo oggi).

Il team dell’FCD racconta:

“Una squadra capace di entusiasmare, di combattere, di andare oltre ogni difficoltà e pronostico sfavorevole.

Ma i numeri, per quanto importanti, non raccontano fino in fondo l’anima di questo successo.

Perché dietro c’è una comunità intera, circa 7000 persone, che ha ricominciato a sognare, a riempire gli spalti, a colorare le domeniche con la passione più autentica.

E c’è il lavoro silenzioso e instancabile della GC Sport Consultants, che nella sua prima esperienza come consulenza gestionale ha saputo portare non solo competenza, ma anche un modello virtuoso di gestione sportiva e organizzativa.

Non era facile. Gli ostacoli sono stati tanti, la strada irta di imprevisti.

Ma la forza delle idee e la coerenza con un progetto chiaro hanno fatto la differenza. L’Atletico Montalbano è tornato grande non per caso: è il frutto di una semina paziente, di scelte coraggiose, di una fede incrollabile nel valore del gruppo.

Oggi non si festeggia solo una promozione, ma la dimostrazione che anche nei piccoli centri, anche lontano dai riflettori, è possibile costruire eccellenza.

Basta crederci.

Basta volerlo davvero.

Montalbano Jonico ritrova l’Eccellenza.

E con essa, la consapevolezza che i sogni, quando si intrecciano al lavoro e alla passione, non conoscono ostacoli”.