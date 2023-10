Le imprese e gli operatori economici della Basilicata a Rimini per questa manifestazione sul turismo mondiale in Italia! I dettagli

Con la rinnovata presenza di quest’anno la Cna Basilicata consolida la sua partecipazione al TTG Travel Experience 2023 di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Le imprese e gli operatori economici della Basilicata avranno, grazie al sistema CNA e all’Unione nazionale Commercio e Turismo, presente a Rimini, la bellissima opportunità di confronto con i più grandi buyer di viaggi, nazionali ed internazionali.

I prodotti presentati attengono alle esperienze che è possibile vivere nei Borghi lucani (dal Festival delle Fiabe di Rapone alle escursioni alle cascate di San Fele, dalle osservazioni astronomiche al Planetario di Anzi alle rampicate delle gole del Platano di Balvano) come pure quelle legate ai grandi attrattori del Volo dell’Angelo (Castelmezzano/Pietrapertosa) e al Parco della Grancia ( Brindisi di Montagna), percorsi enogastronomici ed esperienziali nelle botteghe dell’artigianato artistico; con riferimento a quest’ultimo aspetto verranno presentati i tour regionali ed interregionali culturali e turistici sulla ceramica (Calvello, Venosa e Matera per il tour regionale lucano cui si aggiungono Cerreto Sannita e Vietri sul mare per la Campania e Laterza e Grottaglie per la Puglia per il tour interregionale).

L’appuntamento per la presentazione delle proposte della Cna Basilicata – Borghi Experience – è fissato per domani (12 ottobre) pomeriggio alle 16.45 nello stand Cna Padiglione C7 Stand 434/507 dove saranno illustrati anche i contenuti del Pre Tour svoltosi in terra lucana bei giorni dal 6 al 10 ottobre in merito alle possibilità di eleggere la nostra Regione a meta ideale dei tanti appassionati di softball, disciplina simile al baseball ma con un approccio molto più soft and sweet alla presente del buyer internazionale Manuel Teodoro Ferrero IIII Commissioner International Slow Pitch Softball.

Un ringraziamento particolare va da Cna Basilicata a tutte le imprese lucane che hanno inteso aderire all’iniziativa promossa dalla Cna Basilicata fortemente voluta dalla Presidenza regionale ed in particolare:

dal Vice Presidente Renato Zaccagnino,

dal segretario della Cna Potenza Giuseppe Macellaro;

dalla componente della Presidenza nazionale di Cna Commercio e Turismo Vincenza Molinari.

