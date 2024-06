Lavori sulla strada statale 407 Basentana: queste le richieste dal territorio di Pisticci

Nell’ambito dei lavori lungo la strada statale 407 Basentana, in territorio di Matera, “la società Anas ha comunicato che una significativa parte delle richieste” arrivate dal territorio di Pisticci “sono state già accolte.

In particolare, è stato garantito il riposizionamento delle barriere provvisorie volte a delimitare le attuali aree di lavoro in modo da poter assicurare una larghezza minima di corsia transitabile pari a 4 metri per consentire il passaggio agevole dei mezzi d’opera in vista della stagione agricola imminente”.

Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, rispondendo in Commissione Ambiente ed Infrastrutture ad una interrogazione presentata dai deputati Aldo Mattia e Grazia Di Maggio assieme ad altri parlamentari che chiedevano di “esaminare ed eventualmente valutare positivamente le modifiche al progetto di fattibilità trasmesse da Anas per riprendere urgentemente i lavori concernenti il primo ‘lotto’ di circa 4,8 Km ricadente nel territorio di Pisticci, rimodulando le zone di cantiere per consentire la ricucitura con la viabilità esistente, garantendo la sicurezza della stessa nei tratti interessati dai lavori, mettendo in sicurezza degli accessi a raso ora in uso da parte di cittadini, lavoratori delle aziende agricole e delle proprietà frontaliere”.

Il viceministro, nel sottolineare “che la fase di installazione delle barriere spartitraffico centrali tipo new jersey e la conseguente messa in sicurezza della circolazione stradale nei confronti dei salti di carreggiata è attualmente in corso di esecuzione e sono stati già posti in opera circa 55 km di barriera spartitraffico su complessivi 65 chilometri, per un investimento di circa 35 milioni di euro” ha poi confermato “nel confronto con i territori interessati dall’infrastruttura e i soggetti istituzionali coinvolti, l’impegno del Ministero a monitorare la realizzazione degli interventi previsti per un’arteria di particolare rilevanza quale la Basentana, in considerazione del suo tessuto produttivo, turistico e culturale”.

Positiva la presa d’atto dei deputati Mattia e Di Maggio, sostenuti nell’azione parlamentare del coordinatore provinciale di Matera di Fratelli d’Italia, Michele Giordano.

Hanno commentato i due parlamentari:

“Prendiamo atto sia dell’impegno del Mit a seguire da vicino i lavori e dell’Anas, a individuare una giusta progettualità per garantire la viabilità alternativa”.

In particolare Mattia chiederà in una prossima riunione della Commissione “la possibilità di predisporre un sopralluogo dei deputati componenti l’organismo lungo il tratto della Basentana interessato dai lavori”.