Lavori sulla SS7 Matera – Ferrandina: “fondi probabilmente non sufficienti per il completamento dell’opera! La richiesta urgente

Venerdì 29 aprile, nel Palazzo della Provincia, si è tenuto un positivo dibattito sulla SS7, con la presenza:

del Presidente della Provincia Marrese;

dell’Assessore Regionale Merra;

dell’ing. Scalamandrè dell’ufficio centrale di progettazione ANAS;

dei sindaci di Ferrandina, Grassano, Matera, Miglionico, Pomarico e Stigliano.

“Azione Provincia di Matera”, in un comunicato stampa, sottolinea:

“Nell’incontro è stato evidenziato ai presenti come il progetto del bypass di Matera fino allo svincolo per Montescaglioso a 4 corsie è all’attenzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

I tecnici hanno sostenuto che ci sarebbero le risorse per finanziare i lavori e, nel caso si partisse in tempi brevi, la realizzazione dell’opera potrebbe avvenire entro i prossimi 4-5 anni.

Per il tratto stradale che va dalla Basentana allo svincolo per Montescaglioso, che deve essere completato secondo le previsioni entro 6/8 mesi da oggi, ci sarebbero a disposizione 80 milioni di euro.

Fondi probabilmente non sufficienti per il completamento dell’opera e, per il momento, nemmeno certi.

L’ANAS sta pensando ad un potenziamento e/o ammodernamento del tracciato attuale, poiché la realizzazione delle 4 corsie comporterebbe seri problemi nel tratto fra la Basentana e la galleria di Miglionico”.

Così l’ing. Leonardo Recchia, Coordinatore di Ferrandina in Azione e Responsabile Area Infrastrutture e Territorio di Azione per la Provincia di Matera”:

“Non essendo in grado di valutare tecnicamente la cosa, riteniamo che sia meglio avere subito un buon potenziamento piuttosto che una 4 corsie fra vent’anni.

Chiediamo che la Regione Basilicata promuova altri incontri, meno frettolosi e più dettagliati, per un approfondito confronto di merito con le amministrazioni e con il territorio.

Con i suoi 7.500 veicoli al giorno la SS7 è l’arteria più trafficata di tutta la Regione Basilicata, per cui bisogna intervenire con urgenza, non dimenticando l’importanza fondamentale della ferrovia Ferrandina-Matera con prolungamento fino a Bari, senza il quale rimarrebbe un binario cieco.

La SS7 e la ferrovia sono opere fondamentali per il funzionamento della ZES Ionica – Val Basento (purtroppo ancora al palo) che, se realizzata, costituirebbe un importante fattore di sviluppo per tutta la Basilicata.

Per questo, con il Segretario Provinciale Mostacci, chiedo alla Regione di:

fare chiarezza istituendo un tavolo permanente di analisi, confronto, discussione e divulgazione di informazioni ufficiali sulla SS7 e sul potenziamento della ferrovia della Provincia di Matera;

attivare in breve tempo lo studio e la realizzazione del prolungamento della ferrovia sino alla dorsale adriatica;

portare a termine, in tempi brevi e certi, la bonifica delle aree della Val Basento interessate alla ZES”.

