L’assegno unico per i figli è legge: ok dal Senato! Ecco come funziona e a chi spetta

Ok del Senato al disegno di legge delega sull’’assegno unico per i figli.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità, con 227 sì, nessun no e 4 astenuti.

Soddisfatta la Ministra della Famiglia Elena Bonetti (IV) che ha sottolineato come si tratti di un:

“primo passo di una riforma storica. E’ un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza.

Confermo a nome del governo l’impegno di dare seguito alla delega attuando l’assegno entro il termine del primo di luglio come previsto”.

Ecco a chi spetta e i requisiti necessari per accedere alla misura prevista dal Governo.

L’assegno è universale andrà a tutte le famiglie con figli con:

una quota base minima e una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, sulla base dell’ISEE.

L’importo previsto va da un minimo di 40 euro mensili in quota fissa a 250 euro per chi è sotto la quota ISEE di 13mila euro di reddito, per i figli da 0 a 18 anni, aumentati del 20% per i figli successivi al primo. Gli importi si dimezzano per i figli ancora a carico dai 18 ai 21 anni.

La durata dell’assegno fino a 21 anni, se il figlio sarà ancora a carico; possibile la corresponsione dell’importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede per favorirne l’autonomia.

L’assegno non influisce sul calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali, del Reddito di cittadinanza (RdC).

Per i minorenni, l’assegno è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età, è inoltre maggiorato per i figli successivi al secondo.

Dai diciotto ai ventuno anni, sempre per i figli a carico, l’assegno sarà corrisposto con importo inferiore a quello per i minorenni, ma solo in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale).

Per quanto riguarda i figli con disabilità, l’assegno viene maggiorato in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. L’assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

La legge di bilancio 2021 ha previsto l’inizio dell’erogazione dell’assegno Unico da luglio 2021.

