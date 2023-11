Lancio di oggetti contro finanzieri: nei guai alcuni lucani!

Nei guai alcuni tifosi.

Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso una misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di alcuni supporters potentini, accusati di lancio di materiale pericoloso e resistenza a pubblico ufficiale.

Spiega stabiachannel che “in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre della Juve Stabia e del Potenza, valido per il Campionato Nazionale Lega Pro, disputatosi il 21 settembre di quest’anno presso lo stadio comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia, si sarebbero resi autori, poco prima dell’inizio della partita, del lancio di una bottiglia di vetro sull’autovettura della Guardia di Finanza in servizio di Ordine Pubblico e di lesioni aggravate nei confronti di un militare della stessa Guardia di Finanza, il quale era stato aggredito nel momento in cui era intervenuto per procedere al fermo e al controllo del veicolo sul quale viaggiavano i predetti tifosi.

Il GIP del Tribunale di Torre Annunziata ha emesso l’ordinanza di misura cautelare con la quale ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Potenza nonché l’obbligo di presentazione al competente ufficio di Polizia Giudiziaria in occasione di tutte le partite casalinghe del Potenza Calcio, una prima volta entro e non oltre 10 minuti dall’inizio del primo tempo ed una seconda volta entro e non oltre 10 minuti dall’inizio del secondo tempo”.