La ricercatrice materana Brunilde individuata come assegnista per la ricerca sulle malattie genetiche cardiovascolari in Basilicata! Congratulazioni

Presso l’Hotel San Domenico di Matera, questa mattina si è tenuta la conferenza stampa per annunciare che Brunilde Persia è stata individuata come assegnista per contribuire agli sforzi di studio e prevenzione delle malattie genetiche cardiovascolari in Basilicata.

La collaborazione tra Cosmet Group e AnimaMundi APS – che dura ormai da due anni – mira a favorire la ricerca e la divulgazione scientifica, promuovendo sensibilizzazione e prevenzione in un ambito di rilevante importanza per la comunità locale e oltre.

Hanno preso parte alla conferenza la presidente di Anima Mundi APS, Mary Elsa Caputo, il Ceo di Cosmet Group Nicola Rubolino, il figlio Vincenzo Rubolino curatore del progetto di concerto con Maria Teresa Sisinni e il dottor Domenico Dell’Edera direttore, Responsabile UOD Genetica Medica dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” – ASM di Matera.

Durante l’evento, sono stati illustrati i dettagli dell’iniziativa e i benefici attesi dalla collaborazione.

L’evento è stato aperto alla stampa e a tutti coloro che desideravano partecipare, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino questa significativa iniziativa volta a promuovere lo studio e la prevenzione delle cardiomiopatie ed aritmie di base genetica in Basilicata.