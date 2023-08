La Regione Basilicata saluta 60 filmmaker italiani e stranieri che stanno popolando Nova Siri. I dettagli

“Ho portato il saluto del presidente Bardi e della Regione Basilicata alla conferenza di apertura della XXI edizione di Cinemadamare ed al suo direttore il giornalista Franco Rina.

Anche in questa edizione 60 filmmaker italiani e stranieri popoleranno fino al 19 agosto il territorio di Nova Siri, il mare, la collina ed il suo paesaggio come un set naturale per ideazioni e creazioni cinematografiche che saranno proiettate e valutate da apposite giurie.

Si tratta di un campus in cui si alternano momenti di formazione ed esperienze creative”.

E’ quanto dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico che aggiunge:

“Il dialogo con la comunità e con i turisti che vivono questa stagione rappresenta la cifra di questa straordinaria esperienza.

Il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, e il più lungo campus della cinematografia e dell’audiovisivo per la formazione, per la promozione e per la produzione.

Si svolge in 9 regioni italiane, dura 3 mesi, un viaggio per 10mila chilometri.

Un’ideazione ed un format tutto lucano che tramite l’appassionata regia di Franco Rina si è imposto all’attenzione delle istituzioni del settore coinvolgendo autori, registi e scuole del cinema di tutti i continenti”.a

