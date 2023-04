La professoressa Dell’Osso di Bernalda e il professor De Felice di Matera tra le eccellenze premiate a questo importante evento! Complimenti

Da alcuni anni è stato istituito, dal Lions Club Città dei Sassi, il “Premio Eccellenze materane” che premia personalità che si sono distinte nei vari ambiti e che hanno portato lustro al territorio materano.

Giovedì 27 Aprile alle 17:30, si è tenuta l’edizione 2023 nella Sala convegni del Museo Nazionale di Matera – Sede Ridola.

Dopo Francesco Vespe nel 2017 e don Angelo Tataranni, quest’anno è la volta della professoressa Liliana Dell’Osso, del professore Gregorio De Felice e della professoressa Liliana Caruso.

La professoressa Dell’Osso, di origine bernaldese, è direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria dell’azienda Ospedaliera-Universitaria di Pisa, prima donna italiana Presidente della Società Italiana di Psichiatria, da anni affermata professionista in ambito nazionale ed internazionale che tratterà il tema: “Marilyn Monroe, il paradosso dell’autismo sotto la maschera della seduzione”.

Il professore Gregorio De Felice, materano, è Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione R&I, Head of Research e Chief economist Intesa San Paolo, esperto in ambito finanziario a livello nazionale ed internazionale, che tratterà il tema: “L’Italia e il Mezzogiorno tra inflazione e rialzo dei tassi”.

La professoressa Caruso, Past President del consiglio dei Governatori del Multidistretto Lions 108 Italia, che ha ricoperto incarichi di prestigio nell’ambito Lions a livello nazionale.

L’incontro è stato condotto dalla giornalista Antonella Ciervo.

La premiazione è realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera, grazie alla gentile disponibilità della direttrice arch. Annamaria Mauro che ha portato i suoi saluti.

Presenti all’evento:

il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi;

le autorità civili e militari;

il Presidente dell’ordine dei Medici di Matera, dr. Franco Dimona;

il Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Matera, dr. Antonio Gemma.

Il Lions Club Matera Città dei Sassi è sempre presente sul territorio con iniziative che propongono la cultura del servizio alla comunità.

Il motto del Lions Club International, infatti, è “We serve, noi serviamo”.

Il Premio Eccellenze Materane è l’occasione per proporre modelli sani e virtuosi di sviluppo ed impegno professionale e sociale in vari ambiti e per avvicinare tutti al servizio comunitario ed umanitario, architrave importante su cui la società odierna si fonda.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)