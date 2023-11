La piazza di Policoro si illumina di bianco: ecco l’iniziativa

Una nota del Comune di Policoro fa sapere:

“Il nostro Paese non ha mai avuto, a differenza di quanto è avvenuto per il cancro al seno, un’attenzione particolare al cancro del polmone.

Per questo motivo ALCASE, cinque anni fa, ha lanciato la campagna ILLUMINA NOVEMBRE, che si inserisce nelle attività internazionali di sensibilizzazione sul cancro del polmone concentrate nel mese di novembre (da cui il titolo “November, the Lung Cancer Awarness Month” o LCAM).

ILLUMINA NOVEMBRE è rivolta a privati cittadini, ad amministrazioni pubbliche, ad aziende piccole e grandi, e, più in generale, a tutte le persone che valutano la solidarietà un valore prioritario, proponendo loro di illuminare/vestire di bianco – colore che simboleggia la neoplasia polmonare – per un giorno, una settimana o l’intero mese – con luci o nastri o fiocchi o palloncini… una parte della nostra bella penisola.

La campagna Illumina Novembre è una strategia di visibilità mirata a sensibilizzare l’opinione pubblica al cancro del polmone:

⇒ è visibilità, che si coniuga con informazione, illuminare di bianco una finestra, un monumento, una piazza, un giardino, una siepe, una vetrina…

⇒ è visibilità che si associa a condivisione, addobbare di nastri bianchi una siepe, un cancello, un albero, un balcone, un campanile, una vetrina…

E’ un cammino lungo quello di Illumina Novembre, ma che porterà col tempo a coinvolgere una parte sempre maggiore dell’opinione pubblica e dei mass media.

Il traguardo sarà raggiunto quando la penisola si vestirà di bianco nel mese di novembre, obiettivo che attendono i malati, gli ex malati e tutti coloro che hanno a cuore la pari dignità nell’opportunità d’accesso alle cure e l’attenzione mediatica per un cancro definito Killer, ma che deve diventare al più presto, con l’aiuto, la collaborazione e l’attenzione di tutti, una patologia neoplastica trattabile come lo è quella del seno”.